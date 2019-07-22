自然奇觀！藍鵲當冤大頭 幫人養小孩渾然不知

2019-07-22 11:00

〔記者蔡文居／台南報導〕自然生態無奇不有！拍鳥俱樂部鳥友最近在某北部山區發現有一對台灣藍鵲當了冤大頭，幫別人孵卵、養小孩，每天忙進忙出，還不知道小孩不是自己生的，這難得一見的畫面，可能是台灣第一筆記錄，消息傳出讓鳥友為之瘋狂，連台南鳥友昨晚也連夜北上一睹這鳥界的自然奇觀。

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷表示，這一巢台灣藍鵲共育有5名子女，其中，有2隻是藍鵲幼雛，另外3隻則是噪鵑的幼鳥，也就是2隻是親生的，3隻是別人生的。台灣藍鵲傻傻地分不清，幫人家養小孩，忙得不可開交，卻渾然不知，讓鳥友笑翻，真是奇妙的大自然。

黃蜀婷表示，台灣藍鵲是台灣的特有種，每巢通常有4至6顆蛋，習性會家族共同育雛，如果食物夠的話，5隻親、養子女都能夠存活。而噪鵑又名鬼郭公，在台灣屬為稀有的過境鳥，在金門則為不普遍的夏候鳥，牠們會托卵寄生於其他鳥巢，由別人幫忙代孵、代養小孩，自己樂得輕鬆。

她說，由於藍鵲代養噪鵑的小孩，而且一巢混養了5隻藍鵲和噪鵑幼雛，很多鳥友以前都不曾看過，這在台灣極可能是第一筆記錄，昨天消息傳出，台南、高雄等南部鳥友也連夜北上。

另一名黃姓鳥友表示，藍鵲本身是非常兇的鳥，想不到這次當了冤大頭，幫噪鵑養小孩，噪鵑非常聰明，維持了蛋的數量不被藍鵲發現，目前噪鵑大寶和二寶已離巢，但有在巢外育雛，巢內還有幾隻幼鳥，但因巢位遮避性佳，過程無法完整呈現，但能目睹這自然奇景，真的太難得了。

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