絕處逢生意志力！「卡袋」鳳頭燕鷗俯衝海面掙脫塑膠袋

2019-07-22 09:47

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭大溪漁港一隻鳳頭燕鷗，疑似覓食時頭部被透明塑膠袋套住，怎麼都甩不掉，一度身陷險境，後來發揮求生本能，俯衝海面奮力一博，終於順利掙脫，讓鳥友見識到「卡袋」鳳頭燕鷗絕處逢生的意志力。

去年6月，大溪漁港被拍到鳳頭燕鷗嘴喙卡著一根塑膠吸管，仍賣力捕魚求生，今年5月，五結海邊另有鳳頭喉部卡著魚鉤，6月又有一隻鳳頭燕鷗嘴喙，被環狀塑膠物卡住，無法進食喝水，「卡管」、「卡喉」照片曝光後，引起各界震撼。

鳳頭燕鷗誤食塑膠製品的慘況，仍在持續發生，臉書社團拍鳥俱樂部成員陳志宏，昨天下午到宜蘭大溪漁港拍鳥，發現一隻鳳頭燕鷗頭部套著透明塑膠袋，飛翔過程中，數度甩頭卻甩不掉，如果無法解開而阻礙進食喝水，恐怕難以存活，他的心情跟著七上八下。

不久後，這隻鳳頭燕鷗使出絕招，以迅雷不及掩耳速度衝進海面，頭部在水中晃動，掙脫掉塑膠袋，隨即升空離去，陳志宏用鏡頭記錄珍貴畫面，與其他鳥友分享，共同見證鳳頭燕鷗的求生意志。

拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷說，塑膠垃圾是造成水鳥族群銳減主因，「卡管」、「卡喉」及「卡袋」，在在證明塑膠垃圾危害程度，鳳頭燕鷗當前遭遇，是環境惡化的警訊，呼籲各界落實減塑，為環保盡份心力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法