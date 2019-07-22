割包皮雞雞變小？ 男子讓24年小弟「終出頭天」

2019-07-22 09:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「以為割包皮會讓小弟弟看起來更小」，台中一位24歲廖男每當勃起都只看得到包皮，龜頭無法完全露出，最近交了女友，為展雄風，進行「微創包皮槍環切術」，終於讓「小弟出頭天」。

廖男從小深受包莖所擾，除了不美觀外，勃起時容易疼痛，導致早上常常有起床氣，雖然亟欲改善症狀，但因聽說割包皮會使小弟弟變成「迷你弟弟」，為了男人的尊嚴，便放棄進行割包皮的手術。醫師則提醒，割包皮對尺寸的影響不大，但可避免感染，是保護彼此的最佳選擇。

直到最近，第一次交到女朋友，為了不在女友面前漏氣，讓女友「幸福」，決定接受治療，術後也非常滿意自己的決定，他還說：「有種比較美觀的感覺」。

亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，包皮是龜頭外的皮膚，通常男性過了青春期，包皮不會再完全蓋住龜頭，但若過了這個時期，還是如此，，甚至當包皮向後拉時，無法露出龜頭，成為「包莖」，一般會透過手術方式切除，維持龜頭的清潔。

邱鴻傑也指出，傳統割包皮手術時間約30分鐘，術後疼痛感較明顯，切除處較不平整，也容易血腫、出血，需要多次返院換藥，並於10天後拆線，照護上較費心。

而「微創包皮槍環切術」切除過程約5分鐘，只需將外型有如「開瓶器」的吻合器套上陰莖後，由特殊環狀刀片搭配縫合鋼釘和矽膠縫合圈，切斷過長的包皮，並協助傷口癒合，術後傷口平整，縫合鋼釘約5至7天開始自動脫釘，一次性的醫療器材也能降低交叉感染風險。

邱鴻傑表示，切割包皮能降低罹患愛滋病的風險，防止包皮藏汙納垢而造成感染，降低伴侶罹患子宮頸癌的風險，對於性生活時間能延長及預防早洩，降低因感染造成不育的可能性。

邱鴻傑提醒，並非每一位男性都需要接受割包皮手術，若已嚴重影響生活，建議先與醫師諮詢後，再決定治療方式。

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