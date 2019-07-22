鐵道邊住戶719淹水 要求市府與鐵道局改善

2019-07-22 00:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車後的園道719豪雨成災，造成周邊住戶淹水，是42年來最慘，地方要求市府與鐵道局檢討；市府提出施作土溝等三點建議，鐵道局允諾協助改善，預計2個月內完工，後續由市府進行排水改善。

高雄鐵路地下化從左營到鳳山區全長16公里，通車後工地全面覆土，市府規劃綠色園道，原本今年初要動工，但因經費未到位，迄今仍未施工。

現有園道過去受鐵道阻隔，造成周邊排水不佳，詎料719豪雨成災，大水挾帶園道泥沙溢流，造成周邊許多住家淹水，泥沙也流進水溝形成淤積，清疏困難連帶影響排水。

尤以鳳山區忠孝里災情慘重，滾滾黃流淹進住家，許多住戶地下室泡在水裡，造成財產損失慘重，地方不滿淹水抱怨連連，將爭取災害救助。

里長蔡美雪指出，這次全里3分之2都淹水，要求政府提出解決之道，施作排水溝加寬、加深，避免再發生淹水情況，她認為市長韓國瑜要先做好市政，市民才可能支持選總統。

鄰長郭登芳表示，823豪雨住家沒有淹水，這次豪雨他守在家裡，只見大水直撲而來，住家淹水32公分，是42年來淹水最慘一次，鋼琴、家具等全泡在水裡，損失將10多萬元，要求市府與鐵道局檢討改善。

市府水利局建議鐵道局於園道內施作土溝，加強排水功能，並於園道覆土上植草，提升園道綠覆率，避免泥沙溢流道路，園道低窪區以沙包堆置改善排水，降低淹水衝擊。

鐵道局表示，過去工地施工是窪地，鐵路地下化通車後，工地回填整平後，仍保留原有排水溝、防溢座、圍籬等排水設施，允諾協助市府改善，預計2個月內完工；市府也將於園道經費到位後，進行周邊排水改善工程。

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