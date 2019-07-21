社子島11廟如何整併？台北市民政局：陽廟、陰廟會分開

2019-07-21 23:40

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府針對社子島無土地產權、不具文資價值的11間廟宇僅能拆遷或合併，民政局上週派官員與當地溝通，目前市府打算將11間陽廟和陰廟分開整併，但究竟哪些廟將整併、哪些會保留，民政局表示，仍在與當地溝通中，將與居民取得共識再進行。

本報日前獨家報導，北市府打算將社子島大小廟宇，無論陰廟、陽廟整併成一處大型廟宇；民政局長藍世聰當時強調「這是市長美意」，並指此舉可解決空間不足問題，還能有規模，也能有更多信眾。但當地居民傻眼，批評台北市長柯文哲毫無文化概念，不尊重宗教信仰！

民政局副局長兼發言人吳坤宏說明，上週初步和當地討論，11間陽廟和陰廟將會分開整併，有些廟宇不見得會整併，可能會分開保留，仍會詢問當地意見，未來將持續與居民、里長溝通，討論最好方案。

福安里長謝文加表示，社子島陰廟都有不同故事，更庇佑當地；柯文哲為了政績，無論是區段徵收或合併廟宇，都不顧居民意見，現在北市府打算將整併的廟安置在公園內，但民間還需自籌興建費，未來也要付給市府土地租金，這筆錢不知道該怎麼辦。

對此，吳坤宏指出，將廟宇安置在公園是使用市府的土地，需繳租金，里長擔心沒有錢繳，但未來社子島開發後，人口應會增加，香火也會比現在好，可用廟宇的香火錢支出。至於自籌興建費的部分，吳坤宏說，廟宇合併可減少興建經費，且有些廟宇有拆遷補償費應可補貼。

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