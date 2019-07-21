網友莫名酸林飛帆「吃好穿好」 意外釣出神人校友反擊！

2019-07-21 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運的學生領袖之一林飛帆，日前接下民進黨副秘書長職位，過去曾經就讀國立成功大學政治學系，有位成大校友就在校友會社團大酸「偉大的成大校友林先生，吃好穿好，真的羨煞旁人」，結果意外釣出許多校友反擊。

林飛帆日前接下民進黨副秘書長大任，9萬的月薪也引來前行政院長張善政批評，張還為此與財經大老謝金河開戰，有名成大校友也為此酸言酸語，在「成大青年校友會」PO文表示「當初支持太陽花的成大年輕學子，如今都在哪？過的生活又是如何？我們偉大的成大校友林先生，月領9萬，吃好穿好，真的羨煞旁人」，後來再度編輯文章為「希望大家有月領10萬」。

綠黨新竹市議員劉崇顯先留言「嗨，我在新竹當議員，月領七萬」，而設計出好用的線上報稅軟體的卓致遠則留言「我開了一間公司讓年輕人起薪32k，不小心還改了我們國家的報稅軟體，還好當年沒過服貿，不然在共產黨統治下可不能做」，有校友也留言表示「我服務的軟體公司讓年輕人底薪不低於40k，還好當年沒過服貿，不然現在人才全部跑光光了」。

不少校友相繼留下自己現在的薪水和豐富的經歷反擊，有校友也單刀直入表示「九萬請到他，我都覺得賺到，請你的話1450都嫌多，不是成大的別來臥底！」而這個貼文串意外釣出許多表現傑出的校友，也讓校友讚嘆「留言的校友一個比一個神！」

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