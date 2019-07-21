暑假帶兒子環島送雞湯給老人喝！這位媽媽用心良苦

2019-07-21 23:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為了讓兒子長大後懂得孝順，嘉義48歲婦人張艷君以身教代替言教，她暑假帶著兒子展開「環島送愛心雞湯」之旅，昨把煮好的雞湯送到鳳林鎮二處社區托老據點給老人家喝！張艷君說，為了教育兒子擁有善良的心、懂得感恩孝順，暑假環島送愛心，也帶著兒子到處走走，看到兒子端雞湯給老人家喝，感覺「兒子有長大了」，很感動！

張艷君一大早先在鳳林朋友的家中熬煮二大鍋雞湯，上午、下午分別送到北林三村、大榮二村社區活動中心，把她特製的黑蒜頭養生雞湯舀給長輩們享用，14歲兒子負責端雞湯給老人家喝，每一碗雞湯端給阿公阿嬤的同時，還有深深地鞠躬，感謝長輩捧場！

張艷君的兒子小時候被醫師診斷有染色體異常，生長激素不足，胃口也不好。她說，兒子快1歲時看起來還像是沒有滿月，為此她不但努力陪著孩子運動、游泳，更鑽研廚藝，煮各種好吃、營養的東西給孩子吃。身為母親的努力沒有白費，張14歲的兒子今年國中升二年級，身高已159公分，讓她堅信「事在人為」。

張艷君說，自己從小就看到父母孝順長輩，深深地感動，她覺得孝順是作人該有的品德，但她觀察到，台灣面臨高齡化社會、少子化的問題，許多孩子都被過度保護，為了教孩子懂得孝道，她想起自己經營手作廚房、擁有小小的事業，何不用她最擅長廚藝讓老人家開心享用？因此特別帶著孩子一起來實現她的「孝心築夢計畫」，暑假已去過嘉義、台南，接著到花蓮，希望孩子以後大了，也能明白孝道的重要。

張艷君的理念，讓國立中正大學成人教育暨繼續教育研究所碩士畢業、目前在長照機構工作的李彩萍共襄盛舉，帶著特別設計的氣球教具「甜甜圈」，在喝雞湯之前，先帶社區據點的阿公阿嬤作運動，她流利的台語加上生動的課程引起長輩們共鳴。李彩萍說，希望長輩不僅能吃到營養的食物，還要幫助長輩增能，透過運動增加肌力、減少肌少症，活動設計訓練反應速度、平衡感、協調度等等，希望讓長輩更健康、增進生活的品質。

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