週二後天氣穩定！中南部週一有雨 各地防午後雷陣雨

2019-07-21 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日感受悶熱，「中南部、東半部」有下雨機會，「其他地區」則要特別留意午後雷陣雨。週二（23）過後，受到太平洋高壓增強影響，全台迎來較穩定的天氣。

中央氣象局預報，由於水氣仍多，明天「中南部」有短暫陣雨或雷雨，「東半部」可能下局部短暫陣雨或雷雨；「其他地區」上午大部分多雲到晴，但是中午過後因對流發展，容易發生局部短暫雷陣雨之外，還有局部大雨的機會，持續時間較久、範圍較廣，請大家下午外出記得攜帶雨具備用。

天氣風險公司表示，未來一週因為東太平洋高壓漸漸增強，壟罩台灣上空，週二後的天氣逐漸趨於穩定，降雨狀況減緩、溫度上升。

氣溫方面，明天北部26至35度，中部26至34度，南部25至33度，東部27至34度；連江縣26至30度，金門縣27至32度，澎湖縣27至32度。

紫外線方面，全台皆達紅色「過量級」，20分鐘內的曝曬，可以促成眼睛、皮膚的傷害，提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，全台都是「良好」等級。明天環境風場為偏西南風，迎風面「中部至高屏」地區擴散條件佳、降雨洗除作用機會高，空品普遍良好；「北部」在下風處，容易累積污染物，局部地區短時間可能達普通等級；「中部至雲嘉南沿海地區」受強風影響，可能發生揚塵，影響空氣品質，但受降雨時間及強度影響而有所變化。

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