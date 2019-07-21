高溫警訊！雙北週一可能熱到36度

2019-07-21 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（21）日18時許發布高溫資訊，明（22）日台北市、新北市有36度高溫的機率，請民眾注意，出門做好防曬、防暑的準備。

受西南風沉降影響，明天中午前後台北市盆地為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率；新北市盆地為「黃色燈號」，有36度以上高溫的機會。

中央氣象局呼籲，上述地區民眾應避免非必要的戶外活動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內也要保持通風及涼爽，並關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者。

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