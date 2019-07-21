李科永圖書館雙喜臨門慶週年

2019-07-21 18:34

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市李科永紀念圖書館開張滿週年前夕，分別獲得「建築園冶獎」和「國家卓越建設獎」的肯定，8月2日至4日館方規劃一系列開館週年慶活動，邀請民眾上圖書館同樂。

李科永紀念圖書館是前高市政府「一區一圖書館」政策的最後一塊拼圖，由於各方團體對中央公園生態的關心及壓力，以致興建過程十分坎坷，建設團隊為完美融入生態景觀，多次調整設計，降低樓高並克服施工困難，建築體地下1層、地上3層，最後沒有破壞任何一棵樹，保有當地生態原始樣貌，於去年8月2日完工開館。

李科永圖書館因館舍室內設計以樹、蔭、葉為元素，建築風格與室外森林意象巧妙融合，綠意環境優美舒適，像咖啡館一樣讓人心情放鬆，吸引不少退休公教人員投入志工行列，圖書館建築6月獲建築園冶獎殊榮，7月17日並獲頒國家卓越建設獎「最佳施工品質類－特別獎」及「最佳規劃設計類－金質獎」兩個獎項。

高市圖表示，李科永圖書館開館至今總入館累計達35萬人次，每日平均超過1200人次入館，今年上半年度總入館人次居高市圖59個分館之冠，6萬多冊的藏書借閱量及借閱人次也在各分館名列前茅，不少讀者受圖書館的吸引，不惜遠從左營、小港等區前來，顯見圖書館符合當地甚至鄰近地區居民的閱讀需求。

為回饋讀者1年來的陪伴與支持，李科永圖書館將舉辦「美好．得來不易」週年館慶系列活動，8月2日至4日活動期間除限量「週年紀念冰釀咖啡」兌換活動、建築師原創設計深度導覽，規劃巨型泡泡秀、魔術及小丑氣球等親子同樂活動，2日晚上7點在館外木棧道上，以點點煤燈佈置成溫馨浪漫的綠意光廊，邀請「巴洛克獨奏家樂團」帶來精采的四重奏音樂會，邀請民眾聆賞共襄盛舉。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法