中重度聽障廚師經「職務再設計」重拾聽力 穩定就業力

2019-07-21 20:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕57歲的林坤海因罹患口腔癌損及聽覺神經，有中重度聽障，一度影響工作意願，日前申請勞工局「職務再設計」，獲補助雙耳助聽器，助他能重聽到睽違多年的人聲，提高工作效率與自信。

林坤海曾是總鋪師，原在職場有一片天，因罹患口腔癌損及聽覺神經，聽力逐漸惡化，只好收起事業，改到百貨公司美食街工作，在廚房掌廚，但廚房快速爐、抽油煙機環境嘈雜，聽力有限的他，只能靠讀唇語跟點餐人員溝通，但每逢點餐尖鋒時間，常理解錯誤、有做錯餐的情況，形成職場關係緊張。

此外，林坤海因重聽常一開口就大聲厮吼，或是需別人一次又一次大聲說，多年下來，連孩子都不耐煩，親情消磨了，讓他漸漸封閉自己在無聲世界。

林坤海因為未配戴助聽器，聽力持續惡化，去年底聽力檢查，右耳聽力是79分貝，左耳更達104分貝，（正常值應該在0-25分貝之間），家人得知勞工局有為身心障礙者穩定就業的服務方案「職務再設計」，申請協助希望改善現有情況。

勞工局針對他的情況提出量身訂作的服務方案，包括補助他助聽器輔具及藍芽麥克風，當林坤海首次戴上助聽器，女兒剛好到店裡探望他並嘗試用藍芽麥克風點餐，久違的聲音清晰入耳，而且是來自女兒的聲音竟讓林坤海喜極而泣。

此外，餐廳員工透過藍芽麥克風點餐，讓點餐溝通無礙，職場關係改變，也提昇自信心；甚至跟家人的關係改變，連失聯多年的朋友也再續緣常聊天敘舊，讓家人直說，要是早知道政府有這種福利，就能讓丈夫重回有聲世界，重享跟人溝通互動的樂趣。

勞工局長吳威志指出，「職務再設計」是為協助身心障礙者能穩定就業的服務方案，會幫身職求職者量身訂作包括排除職場障礙，提供就業輔具等，有需要的民眾可向勞工局申請。

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