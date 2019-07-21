見證一甲子滄桑歲月 大陳集會所修復變身故事館

2019-07-21 19:18

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄阿蓮區復安里大陳義胞集居聚落再興新村，歷經一甲子風吹雨打，老屋年久失修、斷垣殘壁，復安社區獲得經費補助修復集會所，變身為「大陳故事館」，將繼續傳說在地的人文歷史故事。

再興新村位於阿蓮復安里，為1955年自中國浙江省沿岸的大陳島、漁山列島、披山島、南麂列島撤退來台的義胞，由政府協助興建安置的眷村。

在再興新村出生的王蔣玉香回憶說，當年全台約興建有36處大陳新村，政府根據每位義胞的職業，打散分配到各新村農務或捕魚，他們一家10口來台，分別被安置在花蓮和高雄兩地，當時交通十分不便，一家人難得團圓。

當年再興新村房子依居住人數多寡，分為大屋（8-11人）、中屋（5坪住5-7人）和小屋（4坪住4人），當時政府發給每戶人家15隻鴨、12隻雞、1頭豬和龍眼、芒果樹各1棵，目前村子裡還保有不少老樹。

阿蓮再興新村極盛時期住有102戶、上千人，但由於空間狹窄、就業不易，大陳人後來陸續遷往外地謀生發展，村子裡的老房子年久失修、斷垣殘壁，歷經一甲子的物換星移，如今全村僅剩10戶、10多人，住屋也逐漸破舊不堪。

復安社區發展協會理事長葉新有表示，再興新村位於大崗山下，當年老房子興建都是就地取材，石材以大崗山的咾咕石為主，村子外圍蓋有一間集會所，以前是村民開會、婚喪喜慶聚會的場所，蘊藏著許多大陳人的生命故事和共同記憶，由於年久失修、半邊屋頂塌陷，社區向高市都發局申請經費進行修復，並依文化局建議，盡量以舊有的建材修建，並保留原有的木桁架構造，將以大陳故事館繼續傳說在地的人文歷史故事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法