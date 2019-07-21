提早預警 蘇花引進落石告警系統

2019-07-21 16:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花公路部分路段大小落石頻傳，公路總局在台9丁線（舊蘇花公路）蘇澳至東澳、東澳至南澳設置落石告警系統，透過攔石防護網及偵測設施，提早發布落石預警，目前系統正展開測試，預計今年底前就能啟用運作。

蘇花公路山坡陡峭，尤其秋冬季節多雨，造成山坡地質鬆軟，容易出現坍塌、落石等情況，部分路段每天都有大小落石掉落地面。

為此，公路總局在蘇澳至東澳段、東澳至南澳段，各選擇兩處較易出現落石的路段，設置告警系統，總經費約2500萬元，目前已陸續展開測試，成效良好，預計今年底前就能啟用運作。

公路總局第四區養護工程處表示，落石告警系統是由兩道攔截網及紅外線遮斷設備組成，小型落石可透過兩道攔截網防護，每道防線都有感測器偵測落石，若落石遮蔽紅外線感測器，系統就會立即提出警告。

四區處指出，告警系統偵測到的落石訊息，除傳送回交控中心外，還會同步顯示在易坍方路段前後的道路資訊系統上，且系統可全天候運作，不受天氣影響。

四區處表示，告警系統主要提供預防性監測，只要路段一出現小落石，公路單位就可提高警覺，派員前往巡檢。目前蘇花公路先設置4套系統，未來也會將系統設置到其他危險路段，提高用路安全性。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法