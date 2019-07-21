男生也有更年期 醫師：男性賀爾蒙缺乏會讓性慾降低

2019-07-21 15:33

〔記者蔡思培／台北報導〕一名55多歲的男子平常有健身、跑步習慣，但前陣子卻出現疲累、沮喪、煩躁、暴怒狀況，原以為是工作壓力大引起，但休息後仍未恢復。男子就醫檢查後才發現，經抽血檢查發現睪固酮濃度低於300NG/DL，因此表現出男性更年期的徵兆。

萬芳醫院泌尿科主治醫師林雍偉指出，男性賀爾蒙在30歲達到高峰，之後會隨年齡增長逐年下降，部分男性在40歲左右開始出現不足症狀。如果男性賀爾蒙長期低下，會導致沒活力、不想動，接著還會發生肌肉萎縮、產生肌少症，讓人無力去做其他運動，惡性循環下心肺功能也逐漸受影響，產生不少慢性疾病。

許多男性在男性賀爾蒙缺乏時，也會性慾降低，像是晨勃減少。林雍偉說，這時男性往往以為是性功能有問題，自行服用治療勃起功能障礙的藥物，但其效果有限，容易變得更加沒有自信。臨床研究顯示，這種情況只要補充男性賀爾蒙後即可恢復精神，若有需要，可再由醫師根據個人情況開立合適治療勃起功能障礙的藥物。林雍偉呼籲男性，性功能出現問題時，還是要找出真正發生的原因。

然而男性更年期有自覺症狀而求診的病人佔不到1/10，林雍偉說，這是因為人們對男性更年期認知少，缺乏病識感所致。他建議男性，若出現情緒不穩定、臉潮紅、心悸、性慾降低等現象，都要就醫檢查，以免病情加重影響身體健康，導致身心功能出問題。林雍偉指出，男性更年期通常在補充男性賀爾蒙後都能明顯改善，但若攝護腺指數較高或攝護腺癌的病人，不建議補充男性賀爾蒙，以讓腫瘤增大，建議民眾先經醫師詳細檢查，再選擇合適的治療方式。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法