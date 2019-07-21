打造新住民第2個家 苗縣三義服務據點歡喜揭牌

2019-07-21 15:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕據統計至今年6月底，苗栗縣結婚登記新住民人數約15000人，三義鄉新住民社區服務據點，今天由苗栗縣長徐耀昌等人揭牌啟用，新住民姊妹端出異國料理、表演傳統舞蹈交流，分享幸福家鄉味，這處新住民據點將提供新住民生活及就業便利性的服務。

依據內政部移民署統計，苗栗縣結婚登記新住民人數約15000人，三義鄉約有560人，苗縣府為提供新住民間相互扶持聚會場所，在三義鄉勝興村龍邦社區成立苗縣第四個新住民社區服務據點。

徐耀昌、縣議員韓茂賢、三義鄉長呂明忠、向揚推展關懷協會理事長楊秀織等人，共同為三義鄉新成立服務據點揭牌，新住民姊妹們表演寶來塢印度舞等異國舞蹈，與在地社區才藝社團尬舞，並端出越南、泰國及印尼家鄉菜，熱烈慶祝據點啟用。

徐耀昌指出，盼此據點能成為新住民第二個家，透過多元文化交流活動，讓來自不同國度的新住民姊妹能就近找尋熟悉的語言、飲食、信仰等，同時也讓新住民家庭成員、社區民眾認識及接納多元文化。

呂明忠表示，三義鄉新住民超過九成為女性，鄉公所將在民政課成立新住民服務窗口，協助新住民解決家庭溝通問題及生活上的大小事。

三義新住民社區服務據點將由向揚推展關懷協會承接服務，開放時間為每週二、四、五上午8點半至12點半，提供三義地區新住民福利諮詢、關懷訪視及轉介、新住民活動及培力課程推動等服務。

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