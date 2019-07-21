現代人壓力大 中醫教你3招從生活排解憂鬱

2019-07-21 15:00

〔記者蔡思培／台北報導〕現代人生活壓力大，導致不少人都受憂鬱所苦，有時嚴重還可能失眠。中醫師指出，過度憂慮、思慮過多容易影響食慾及食物的消化吸收，平時多照陽光、勤運動、深呼吸都有助於排解憂鬱。

憂鬱症的症狀有很多，包括心情低落、煩躁、易怒、感到無助、疲倦、食慾不振、失眠，嚴重還可能有自殺的企圖或念頭。北市聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科主治醫師邱淑娟指出，西醫看待憂鬱症歸因於大腦神經傳導出現問題，中醫看待憂鬱症則歸因於五臟中心、肝、脾三臟失衡而導致身心失調。

中醫認為「肝」是影響憂鬱症最重要的臟腑，若長期受挫情緒抑鬱，導致肝疏泄不足，就會「肝氣鬱結」，這會會使人易有負面情緒，並會有胸脅脹滿、胸悶喘不過氣等症狀。若肝氣鬱久而化火，就會使人焦躁易怒，也可能伴隨失眠、頭痛、眼睛酸澀等症狀。

邱淑娟說，過度憂慮、思慮過多容易影響食慾及食物的消化吸收，也就是傷害脾功能。患者會有食慾不振、進食後腹脹難消的症狀，長期下來消化吸收功能不佳可能導致營養不良、活動力降低。

邱淑娟指出，要排憂解鬱，陽光和飲食、運動與呼吸都是重要關鍵，白天日曬可以讓大腦分泌血清素、保持好心情，且血清素到晚上會轉變成幫助入睡的褪黑激素，改善睡眠促進良性循環。她也鼓勵民眾，多食吃含「色胺酸」的火雞胸肉、南瓜子、蛋、堅果類，足量的色胺酸則可以產生血清素來幫助抗失眠、抗憂鬱。

運動與呼吸方面，邱淑娟建議多從事以骨骼肌運動為主的活動，像是太極拳、五禽戲、八段錦等。大家也可藉由練習深沉緩慢的腹式呼吸，調整吸氣吐氣時間的比例（吐氣時間要比吸氣時間長），藉由呼吸去反向調節自律神經，讓情緒、身體放鬆、改善憂鬱及失眠的狀況。

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