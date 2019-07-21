挑戰「殺人峰」K2失利！僅差400公尺 台灣雙傑遺憾折返

2019-07-21 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣登山家「阿果」呂忠翰、「八千張」張元植上個月14日從台灣出發，啟程前往巴基斯坦，挑戰從未有台灣人踏足的世界第二高峰，有「殺人峰」之稱的K2，儘管距8611公尺的山頂僅一步之遙，但由於安全考量，最後遺憾在8200公尺處折返。

公認最難登高峰 K2從未有台灣人踏足

海拔8611公尺的K2，雖高度不比聖母峰，但地形險惡、氣候難以捉摸，每4名登山者就有1人葬身此地，是登山家公認最難攀登的8千公尺巨峰，有「殺人峰」之稱，也從未有台灣人攻頂成功，呂忠翰和張元植決定攜手挑戰，期待改寫台灣登山界歷史新頁，文化評論人詹偉雄更發起登山群眾募資計畫「K2 Project」，募得超過500萬資金，上個月14日從台灣出發，啟程前往巴基斯坦。

原訂本月12日攻頂，卻因路途考驗不斷，加上天候因素延後攻頂，17日再次發起挑戰，卻因架繩隊遇上雪崩，雪巴受傷，部分氧氣瓶受損，攻頂日再度往後推移，返回基地營後，開始思考是否繼續嘗試攻頂。

呂忠翰臉書曝艱難決定過程

呂忠翰在臉書表示，17日他以為他是百分百要準備第一隊登頂的人群，已經將狀態調整的非常好，沒想到架繩隊發生了99.9的誤判，以為有機會可以攻頂，造成當晚7、80位登山客（已經有人等了兩天），在8千公尺出頭處折返，此時他位於整個隊伍的最前頭，等待2小時，架繩隊一直在8300公尺處左右徘徊，說明著雪深及胸或腰，還有一條大裂隙要繞，無法當天攻頂，被迫返回基地營。

返營後，團隊開始重新評估與安全，由於15日曾發生8300公尺瓶頸有小雪崩及有世界高手滑墜意外，加上下撤的路繩被大量山客使用後已經嚴重磨繩，許多岩釘雪樁都已經脫出，還需要多少路繩及雪崩危險因子，都是攀登考量範圍內。

根據雪巴人提供的資料數據，持續攀登風險相當高，雖然還是有機會，「但是我們要不要賭命呢」，呂忠翰強調，這是非常困難的決定，這項決定關係著四個家庭，還有一大群人的關注，但是為了團隊著想，決定結束攀登，不再跟進另外一波衝頂的機會，因為下一次攻頂時機，沒把握解決雪崩風險，以及天候可能再度轉差。

呂忠翰最後向大家致歉，很抱歉讓所有人的期待落空或失望，他會努力再讓自己更強壯一些，「我知道我有在進步，期待未來能更加油」。

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