鐵道自行車、暖冬春遊補助加持 苗栗上半年觀光成長2成

2019-07-21 12:18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉舊山線鐵道創造話題，帶動觀光人潮，再加上交通部觀光局陸續祭出「擴大國旅暖冬遊」、「春遊補助」等方案，使得苗栗縣上半年觀光人次達720萬，較去年同期成長22%，而據台灣高速鐵路的小鎮漫遊方案統計，苗栗地區整體成長逾5.4倍，其中向天湖、南庄老街更衝破6.4倍，顯示苗栗觀光回溫趨勢。

苗栗縣政府推出全國首創的「鐵道自行車」（Rail Bike）今年7月1日正式營運，從三義勝興車站至鯉魚潭，沿途飽覽優美林相、湖色景觀及被稱作「近代鐵道工藝極致美學」的舊山線鐵道，包括神祕氣息的隧道及歷史悠久的鐵橋等，從去年試營運吸引超過25萬人搭乘，帶動週邊觀光效益達100萬人次。

苗縣府文化觀光局統計，今年1至6月觀光人次已達720萬，較去年同期的590萬人次，成長約22%，而今年的春節、桐花季等節日，南庄鄉及泰安鄉的觀光人次也有明顯成長，住房率較去年同期增加12%至20%。

苗縣府文觀局長林彥甫表示，近年雖受中國觀光客減少衝擊，來縣內觀光人次下跌，但今年在舊山線鐵道帶動下，成為觀光領頭羊，再加上觀光局陸續祭出「擴大國旅暖冬遊」、「春遊補助」等方案，讓整體觀光人次正向增加。

此外，高鐵推出的「小鎮漫遊－高鐵假期一日豐富行及二日自由行」，包括薑麻園及天空之城、向天湖及南庄老街、藺草文化及山水米有機稻場、湖畔花時間及花露休閒農場四條路線，整體銷售成長率逾5.4倍，其中南庄線最為熱門，成長率突破6.4倍，顯示苗栗觀光正回溫趨勢。

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