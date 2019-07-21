醫訊》義大院長杜元坤連續4年抵澎看診 縣長頒發感謝狀

2019-07-21 12:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續4年抵澎駐診的國際骨科名醫、義大院長杜元坤，即日起在三軍總醫院澎湖分院持續開設骨科門診，澎湖縣長賴峰偉前往頒發感謝狀，議長劉陳昭玲也率7名議員現場觀禮，並致贈鮮花代表澎湖人感謝之意。

義大醫院杜元坤院長及其所率領的醫療團隊自2018年7月起，在三總澎湖分院開設骨科專科門診，隨後轉往天主教惠民醫院開設門診，即日起再度進駐三總澎湖分院，持續4年造福澎湖民眾，並自資捐贈偏遠離島花嶼及將軍澳健康行動車，廣受澎湖民眾愛戴，善舉感召臺中學仕診所王效院長及臺北溫崇凱中醫診所溫崇凱院長等醫師群，加入服務民眾的陣容。

三總澎湖分院院長張芳維表示，三總啟動21位名醫抵澎服務計畫，7月份已完成肺癌單孔開刀手術，明年將引進開心手術，義大院長杜元坤也在名醫行列之內；縣長賴峰偉支持聘請高知名度醫師計畫的實施，讓澎湖的在地醫療秉持「醫師動、病人不動」的原則與目標；議長劉陳昭玲則認為澎湖急切需要改善的，就是交通與醫療。

今日在三總澎湖分院舉辦感恩茶會，縣長賴峰偉頒發感謝狀給義大院長杜元坤，並感謝天主教靈醫會惠民醫院過去2年半來提供民眾就診場所，還有三總澎湖分院配合提升澎湖醫療，會中並頒發榮譽縣民證予人稱快樂「小刀手」的王效院長，感謝他每次從臺中到澎湖來共同服務民眾。

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