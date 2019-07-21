想當客家文化體驗企劃員嗎？屏東縣首創認證機制

2019-07-21 11:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣六堆客庄包含高樹、長治、麟洛、內埔、竹田、萬巒、新埤、佳冬等鄉鎮，擁有有許多客家文化、歷史、古蹟、建築及特色產業等資源，隨著國人深度旅遊及體驗成熱門趨勢，屏東縣政府客家事務處將首創「客家文化體驗企劃師」認證，透過企劃師將遊客帶進六堆深度遊。

屏東縣政府客家事務處長陳麗萍表示，客家文化體驗的內容，包含伙房宗祠、古蹟、寺廟等建築類；水圳文化、農場、景觀等生態類；節慶、信仰、藝術等民俗文化類。此外，隨著手作DIY體驗盛行，也將置入DIY客家文化特色物件，如手染藍衫、客家阿婆的私房釀、可可巧克力農情創作、盤花等都別具特色。

客務處指出，為了精進人才素養，提升客庄遊程深度與品質，因此推動客家文化體驗企劃員認證，未來搭配六堆文化觀光計畫，讓遊客深度體驗六堆客家文化、生態及特色產業，促進六堆客庄文化觀光創生。

屏縣府說明，目前政府的觀光執照有「導遊人員」及「領隊人員」等，通過者能帶團執行觀光業務，並擁導遊專業能力，但鮮少駐點客庄，對在地社區人文地理環境及特色產業了解有限，屏東縣政府盼建構客家文化體驗企劃員認證機制，藉據點人員專業及品牌形象，提升客庄旅遊的品質。

企劃員的認證，包含共識會議、公聽會、培訓課程、考試、實務增能營及授證等程序，縣府也會遴選文化體驗據點及建構文化體驗行銷系統等配套措施，預定今年10月20日舉辦客家文化體驗員認證考試，並自8月13日起陸續辦理3場人才培訓會，即起受理報名，報名表可至屏東縣政府客家事務處網頁下載。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法