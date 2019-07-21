台南海洋週住宿超值 抽10組國際機票

2019-07-21 11:21

〔記者王涵平／台南報導〕暑期高溫警訊持續，戲水景點夯，台南訂7月21至25日為海洋主題週，住宿除有超值優惠，還可參加10組國際航班來回機票抽獎，粉絲團貼文留言可再抽虱目魚香絲等好禮。

南市觀光旅遊局表示，搭配七股海鮮節訂「臺南海洋主題週」，以七股濱海地區的潟湖景觀「海洋藍」作為主題週TAINANTONE主題色票圖，邀請40家飯店民宿，推出主題週住宿2晚第2晚幾乎免費的超值優惠旅宿專案，還能憑住宿單據抽機票及主題週限定特色好禮。

觀旅局指出，7月21日至25日憑主題週期間住宿40家旅宿的發票或收據登錄活動網站，可參加月月抽10組臺南大阪及臺南香港來回機票的好康，並加碼臺南在地生猛螃蟹粥10組（每組10人份）、七股潟湖娛樂漁筏遊程+烤蚵5組（每組4人）及15組虱目魚魚酥禮盒（每組4罐）做為7月好禮。

此外，7月19日至25日下午5點前在台南旅遊臉書粉絲團活動貼文下方按讚，並留言分享跟 「#臺南夏季活動」相關的留言並TAG好友，即有機會抽中台南在地特產虱目魚香絲1份，共50個名額。

七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗，7月27日及7月28日均可至七股六孔碼頭排隊下水挖赤嘴文蛤免費帶回家；一見雙雕藝術季（至7月31日止）在七股鹽山、台灣鹽博館、馬沙溝3D彩繪村舉辦，有各項豐富沙雕鹽雕作品及動態影音光雕秀。

觀旅局表示，隨時更新每月主題週的各項好康活動資訊「台南月月主題週 住台南抽機票」活動網址：https://www.tainanday.tw/。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法