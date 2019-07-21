后溪底區域排水生態探索 小朋友下水驚見台灣石鮒

2019-07-21 09:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為瞭解排水與人類的生活關聯，水利署水利規劃試驗所特結合霧峰國小辦理「踏水尋溪」排水生態體驗活動，到后溪底排水環境探索生物，讓小朋友從小就關注這一群住在排水路裡多樣卻脆弱的美好生物。

水利規劃試驗所為讓小朋友區域排水的水路，安排小朋友兩天的「踏水尋溪」，首場安排霧峰國小到后溪底進行排水環境探索生物。

水利署水利規劃試驗所表示，區域排水扮演防洪及農業灌溉等排水功能，但是因為水泥化程度高、亦非一般親水活動場域，大多數民眾並不瞭解在區域排水路中仍可能有許多生物棲息，也往往忽視排水路中存在值得保育的生態資源。

近年水利規劃試驗所實際調查後，發現在台中市后溪底排水環境仍存在如牛屎鯽、田蚌及鰕虎等有趣的水域生物，是目前排水路中珍貴的資源；另為生態補償之需，水規所進行「鰕虎的產房」微棲地營造試驗，可增加關鍵繁殖棲地。

水規所帶領昨天帶領霧峰國小老師、學生及家長，依序參觀阿罩霧圳源頭、頂抄封水車、阿罩霧圳分水門等水利設施，並至后溪底排水進行摸田蚌體驗。

水規所研究人員進一步解說鰕虎產房微棲地營造之來龍去脈，小朋友聽得相當用心，由於一般民眾及學生對區域排水名詞感到很陌生，部份也直覺認為區域排水可能只有很髒的水，但此次踏水尋溪生態體驗活動，讓家長及小朋友完全改觀。

在經過實際下水調查體驗之後，發現區排並不是只有很髒的水，原來區域排水還有很多特別的生物，包括小朋友親自摸到田蚌，在蝦籠隔夜調查，也捕獲了數量極多俗稱牛屎鯽的台灣石鮒（革條田中鰟鮍） 、短吻紅斑吻蝦虎及米蝦等。

小朋友很興奮 驚見生物多樣性

小朋友對於能親自下水覺得很好玩，也感到十分興奮。小朋友說透過活動認識了更多區域排水周邊的生物，包括鳥類的高蹺鴴、中白鷺、小白鷺、黃頭鷺及魚類之台灣石鮒、短吻紅斑吻鰕虎、鯽魚、吳郭魚等。

尤其在回收蝦籠時，原本以為應該只有吳郭魚，但看到採獲許多美麗的台灣石鮒，感到十分不可思議，希望能多待一會，繼續玩水與尋找水中生物，更期待後續能繼續參與相關的活動。

水規所副所長曾國棟表示，透過民眾參與、學校教育等方式，讓更多的民眾認識區域排水及其生態資源，達到保障生活安全並維護良好的生活環境品質。

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