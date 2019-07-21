醫病》一早運動 手甩個360度大車輪後竟「不舉」、越來越無力…

2019-07-21 08:17

〔記者謝介裕／南投報導〕熱身不足小心造成運動傷害，南投市1名李姓男子便因隨手的一個手臂360度大車輪的動作，結果導致「肩部旋轉肌袖撕裂」，一度連縛雞之力也沒有，令人不得不慎！

現年56歲的李姓男子，1個月前，一如往常早起做運動，但當天覺得肩膀緊緊的，於是甩了兩下手臂後就開始做360度大車輪的旋轉，瞬間，右肩出現像是被電擊般的刺痛感，當下他也覺得可能只是關節卡到的小拉傷，並不以為意，怎料，隔天右臂再也沒辦法像往常一樣舉高，甚至整個右手變得越來越無力。

李某驚覺不對勁後，遂到南基醫院就診，醫師便安排一系列檢查，結果確定是右肩旋轉肌袖撕裂，才導致右手不定時抽痛、無法施力及高舉，經微創修補手術，以及半個月來的復健後，目前右手已從原先的「不舉」，可以做到「上舉」的動作，氣力也逐漸恢復中。

南基醫院關節微創醫師邱宗恆說，旋轉肌袖主管肩部活動，分別由肩胛下肌、棘上肌、棘下肌及小圓肌等四條肌肉所構成的，並由一層筋膜覆蓋在肩關節上，以維持肩膀延伸、旋轉等各種功能運作，一般輕微受損的患者，只要讓手臂足夠休息，受損的組織便能自體修補恢復，李某因症狀較嚴重，遂以內視鏡微創修補手術來完成，手術只需3個約1公分大小的傷口，術後傷口復原快，1至2個禮拜就可以銜接做復健。

除此，醫院也提醒社會大眾，萬一需要抬重物時，一定要善用工具或機器輔助，從事劇烈運動前更要做好熱身運動，才是減少職業傷害、運動傷害找上門的保健之道。

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