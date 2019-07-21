高溫炎熱北部上看36度 中南部偶有局部雨

2019-07-21 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕今（21）日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中午過後各地山區和近山區的平地易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生，特別是大台北地區，午後雷陣雨範圍較大。

溫度方面，今日各地天氣炎熱，高溫都在33、34度以上，氣象局持續對新北市發布高溫橙色燈號，其他包含台北、桃園、新竹縣、苗栗、花蓮、台東則是黃色燈號，其中北部地區有局部36度以上高溫發生的機率，而花東縱谷及台東南側則有局部焚風發生的機率，請注意防曬並多補充水份。

此外，今日北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門、馬祖仍有較強陣風，海邊活動請注意安全。

空氣品質部分，今日受西南風影響，風速偏強，擴散條件良好，中部及雲嘉南空品區沿海地區受強風影響，可能發生揚塵影響空氣品質；中部空品區以南位於迎風面，擴散條件較佳、降雨洗除作用發生機率較高，空氣品質普遍良好，北部空品區位於下風處，局部地區短時間可能達普通等級；揚塵影響及污染物累積程度需視降雨強度及時間而有所變化；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；馬祖及金門地區為「普通」等級。

未來天氣方面，下週一、下週二（22日、23日）水氣逐漸減少，但西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷雨會較為明顯。

下週三至下週六（24日至27日）太平洋高壓較強，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅僅在清晨至上午中南部地區可能有零星短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨。

28日至30日各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 26 ~ 34 27 ~ 32 27 ~ 33

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