07/21 各報重點新聞一覽

高中以下學生服裝儀容政策改革草案重點

2019-07-21 06:57

自由時報

國中服儀大解禁 學校不能以違規懲處學生

繼三年前高中生服儀解禁後，國中生在學校穿什麼，也將不再是學校說了算，教育部正研訂相關規範，保障國中學生表達意見和參與決定的權利，未來不管國小、國中或高中，服儀都不再是「管教」事項，學校不能以學生違反服儀規定懲處，全國約一百八十萬名高中、國中、小學生受惠，最快一○八學年上路。

詳見國中服儀大解禁 學校不能以違規懲處學生。

照護居家失能者 家醫到宅上路

衛福部公告「居家失能個案家庭醫師照護方案」，即日起上路，有失能者的家庭會由醫師和護理師定期訪問，並協助控制慢性病、健康管理，民眾可向各縣市長照中心申請；衛福部粗估，約廿四萬名有長照需求的民眾適用。

詳見照護居家失能者 家醫到宅上路。

法官溜班釣魚 還報加班

台南地院一名男法官遭檢舉時常溜班去釣魚、種花、種水果，政風單位鎖定他蒐證，發覺他竟然還涉嫌虛報加班，檢具證據移請司法院審議。據悉，院方認為「有議處必要」送人事審議委員會處理，人審會要求該法官二十三日到會說明，並決定如何議處。

詳見法官溜班釣魚 還報加班。

聯合報

「中共代理人」修法爭議 府院調整 將提新版

蔡英文總統日前宣示立法院下一個會期要完成「中共代理人」修法，但修法內容引發爭議。黨政高層明確表示相關草案「會調整」，並已擬出新版本，內部將再開會，也會與陸委會討論，避免影響兩岸正常交流。

韓國瑜嗆政院：只盯高雄救災 什麼意思？

七一九強降雨造成高雄多處積淹水，市長韓國瑜昨天直到下午四時卅分才現身勘災，媒體追問他「神隱」在忙些什麼？韓哈哈笑說，他昨天沒有喘過一口氣，但很清楚中央如何批判高雄市府救災。他反嗆行政院，台南、嘉義、屏東等縣市都下大雨，眼睛卻只看著高雄，是什麼意思？並請求比照去年八二三水災，對高雄淹水戶加發兩萬元補助。

中國時報

徐國勇批韓救災怠慢！李四川怒嗆治水交給專業

內政部長徐國勇繼日前到高雄市警局聽取「查賄制暴」簡報，說「高雄是重中之重」引爭議後，昨在臉書又稱「韓市長此時最該關注高雄防救災」，質疑市長韓國瑜救災動作慢。對此高雄副市長李四川直斥「亂講」，並表示治水是他專業，非韓刻意缺席，而是重視治水工程專業，以解決問題為要。言下之意，希望外界給高雄市府空間，將治水交由專業處理，別再指指點點。

被批忘恩負義 柯酸綠打不贏才讓他選

台北市長柯文哲連日來狂轟民進黨，他20日受訪時態度一度趨緩，自認這幾天講話太凶了，所以決定「不要再罵人了」；不過，對於2014年的競選幕僚姚立明在媒體上稱他對民進黨忘恩負義，柯仍忍不住大酸「2014年市長選舉如果民進黨打得贏，也不會讓我選！」

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