這夏沒得游了？苑裡鎮立泳池委外5度流標 設備又損壞…

2019-07-20 22:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕夏天腳步已經到來，不過，苗栗縣苑裡鎮立游泳池長期委外經營，業者契約早已到期，公所招標也屢次碰壁，已經流標5次，現在又發現部分硬體設備損壞，今年暑期是否能夠開放，成為未知數。

苑裡鎮公所坦言，目前負責營運的廠商約期至6月15日，鎮公所擔憂一直無法標出，將嚴重影響鄉親戲水權益。鎮公所向廠商詢問後，分析招標不順以及現有廠商無意願繼續承租，主因是廠商認為營運成本太高，例如每年廠商需繳地價稅等稅金超過20萬，加上苑裡鎮立游泳池必須有3名救生員，廠商認為聘僱人事成本太高。

苑裡鎮長劉秋東今天特別到場視察，發現部分泳池旁磁磚剝落、小便斗破損及控制室門閥損壞等狀況，鎮公所將儘速處理、修繕。劉秋東說，目前已有廠商探詢，鎮公所會力拚，期望在暑期能夠如願開放游泳池供民眾消暑。

劉秋東坦言，游泳池是較安全的戲水場所，他也擔心若鎮立游泳池無法標出，是否有民眾跑到危險海域戲水。

苑裡鎮立游泳池前年也曾5次流標，不只鎮民，連代表會也砲聲隆隆，所幸最後標出，讓鎮公所鬆了一口氣，但也凸顯游泳池委外營運屢次遇到相同困境。

有鎮民說，希望游泳池營運案能順利標出，不過游泳人口數不足，收入不敷成本導致業者負擔重，似乎是不少地方公立游泳池的共同困境，這是鎮公所未來需要思考的方向。

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