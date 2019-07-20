漫威英雄現身桃園！動漫大展Cosplay見面會 親子嗨翻

2019-07-20 19:55

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國際動漫大展今天持續在桃園展演中心舉行，下午還有日漫、美漫Cosplay見面會，包含柯南、一拳超人、蜘蛛人、死恃、小丑、小丑女、X戰警萬磁王、雷神索爾、驚奇隊長、黑寡婦、緋紅女巫、沙贊等美漫人物齊聚一堂，也吸引眾多小朋友的目光，親子們紛紛要求合影，現場宛若電影發表會。

動漫Cosplay見面會下午4點起在桃園展演中心外的草地上舉行，天氣良好，吸引不少親子到場，大家紛紛與心目中的漫威英雄合影，蜘蛛人、死恃、雷神索爾、萬磁王都是民眾的最愛，另外，柯南現身會場，也吸引不少柯南迷要求合影，小朋友們對於心目中的動漫英雄可是如數家珍，例如，與日漫一拳超人合影，會擺出格鬥姿勢，而來自DC動漫的沙贊更是今年竄起的英雄，而動漫女英雄包含黑寡婦、小丑女、小丑、緋紅女巫、驚奇隊長等都頗受現場民眾歡迎。

桃園市長鄭文燦於下午5點到達會場，他也歡迎父母親帶著小朋友一起來看動漫展，尤其是傍晚時分天氣涼爽，最適合親子來場動漫野餐派對，對於coser們各項裝扮也垂詢甚詳，裝扮雷神索爾的男子就告訴鄭文燦，他花了半年時間才收集完整材料，鄭文燦也開玩笑地說，他這樣的身材可能找不到適合扮演角色。

鄭文燦也說，今年的桃園動漫大展以「時代X我的英雄」為策展主軸，場內展出國內外10大名家的作品，內容精彩可期，另場內結合「英雄」主題，現場展出「鋼鐵人」、「美國隊長」、「雷神索爾」、「蝙蝠俠」、「黑豹」等1:1巨身公仔，絕對是小朋友的最愛。

桃園動漫大展將持續到28日，明天下午1點30分將安排繪製「假面騎士」的「日本機器人動漫教父」山田五郎與動漫迷來場面對面的見面會，下午3點30分於展演廳還有「盛夏飆高音－動漫熱樂祭」，由人氣樂團Tiny Mlnim、數碼寶貝、飛雲冰淇淋、虎曜日、酸素人間演奏耳熟能詳的動漫音樂，27日還有Cosplay大賽、28日則是動漫瘋狂趴。

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