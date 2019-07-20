離鄉遊子「三點水澎湖魂」噴發 澎湖女兒蔡淑君發表新書

2019-07-20 19:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕對於觀光客而言，澎湖是藍天、碧海的美景；但對於離鄉的遊子，東北季風才是鄉愁的元素。澎湖女兒蔡淑君今天在澎湖縣圖書館新知講堂辦理《離島，以及離島的離島：那些澎湖的人與事》新書發表會，現身說法分享她的新作品。

蔡淑君，1979年冬日出生於澎湖。湖西國小、湖西國中、馬公高中畢業，大學在陽明山讀文藝創作。做廣告、旅行佔多數成年後的時光，長成一個不像澎湖人的澎湖人。中年之後重新整理生命的脈絡，休息、學畫、煮食，直至一趟冰島行，再度激發三點水的澎湖魂，因此動手寫了一本關於家鄉的書，透過文字敘述當回澎湖的孩子。

澎湖女兒蔡淑君說，著作這本書的緣起，是想要為都市長大的女兒，留下澎湖人母親成長的足跡，同時人到中年，回望故鄉，好像什麼事都變得不一樣曾經尋常的海灘、日日看見的「寄藥包」，和冬天呼嘯的東北季風，都變成書寫主題，同時透過新書著作的歷程與發表會，再度搭起昔日國中同學情緣，還有恩師曾慧芳師生情、母親蔡洪月微的母女緣。

澎澎縣長賴峰偉也出席新書發表會，除了對書中東北季風感觸良多，他也說，澎湖縣政府多年來一直集思廣益，希望將東北季風阻力化為助力，從初任縣長就推動風帆船比賽，現已邁入第17屆，並積極培育風箏浪板比賽選手，瞄準2020東京奧運奪牌希望。賴峰偉當場認購100本新書，同時致贈蔡淑君縣政顧問證書，歡迎為家鄉建設盡份心力。

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