陳漢典勁歌熱舞 代言新北身障街藝嘉年華帶嗨全場

2019-07-20 17:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年流行的街頭表演藝術，提供身心障礙者展現自我才能的舞台，新北市勞工局今天下午在板橋府中商圈非常熱區舉辦「身障街藝嘉年華」，活動代言人陳漢典帶來勁歌熱舞表演，掀起全場高潮，希望社會大眾看到身心障礙者的努力，給予支持鼓勵。

新北市勞工局長陳瑞嘉說，新北市共有148組身障街頭藝人，近年勞工局積極推廣身障街藝表演，並舉辦全國音樂徵選大賽，發行公益個人EP、身障街藝紀錄片，並透過網紅行銷及至偏鄉學校特教宣導等，每年安排身障街頭藝人的公益活動與商業表演有100多個場次，期許藉由多元化的行銷模式，提升身障街藝的能見度，爭取獲邀大型商演機會，提供身障朋友穩定就業的機會。

今天的身障街藝嘉年華活動，由原住民女子合唱團體「Power Angel能量天使」率先演出，團員阿美族女孩鄭怡芬曾是籃球員，因一場車禍終生得靠輪椅代步，與同為下肢癱瘓的方羚共同組團表演，她們努力走出生命的陰霾，盼以歌聲激勵世人。緊接著由翅膀男孩林政緯與視障創作歌手洪新智組成的「紅心四」樂團，帶來一連串流行歌曲，壓軸則由台灣的視障樂團「黑門樂團」，帶來爵士曲風的英文組曲。

勞工局今年邀請陳漢典參與形象影片廣告拍攝，盼提高身障街頭藝人的曝光度，並且量身訂做影音履歷與行動支付打賞服務，希望社會大眾可以看見身障朋友的專才。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法