台中市自由車場已竣工 卻像一處大工地

2019-07-20 17:15

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市是國內自由車選手培育搖籃，市府投入1.8億經費重新整建台中市自由車場，工項主要包含木質賽道整修、頂棚、看台、田場及場館內部整修，建設局長陳大田昨天視察這座場館是國內唯一符合國際自由車總會（UCI）認證的木質跑道，市府期許工程團隊全力爭取公共工程金質獎榮譽。但今日記者實地查訪，發現自由車場施工告示牌是本月17日完工，但現場圍籬未拆，宛如工地。

台中市自由車場是國內唯一符合國際標準的場地，但歷經近20年高度使用，露天木質跑道面層與桁架，因長期暴露室外承受日曬、風吹、雨淋已不敷使用。市府為配合東亞青運投入1.8億經費重新整建後，工項主要包含木質賽道整修、頂棚、看台、田場及場館內部整修，期盼重新打造符合國際賽事標準的自由車賽道，提供選手安全優質的競賽場地。

自由車場工程圍籬的公共工程告示牌上面寫著施工期限至今年7月17日，清水區梁小姐指出，現場還是佈滿鷹架的工地，倘若告示牌期限只是參考用，那公共工程委員會實在不用凹廠商做一個日期不切實際的告示牌，倘若後續還有擴充工程進行中，那告示牌更應該要及時修正才對，這不僅影響民眾使用鰲峰山公園的安全權益，不確定的日期也讓運動選手莫衷一是，到底自由車場市要給市民或運動選手使用的？還是不斷有工程或讓廠商申請獎項的公共藝術品？市政府運動局應該要讓市民知道清楚。

建設局建管科長廖國雄指出，整修工程並未延宕，原契約去年12月底賽道整修跟頂棚。今年後續擴充契約有場內機電、內部裝修，由於廠商為了爭取金質獎，主動將外觀門面整修，外觀不包含在擴充契約裡。所以契約工程已經竣工，依照規定等驗收，配合10月全國運動會啟用。

另外，綠川拿到金質獎遭質疑「拜託來的」，廖國雄指出，台中自由車場爭取金質獎屆時與台中市府其他水利、道路工程一起申請，不會有過多質疑。

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