資深藝人劉尚謙當愛心大使 籲認購「路得」園遊券

2019-07-20 17:10

［記者謝武雄／桃園報導］以收容身心障礙者為主的路得啟智學園成立至今24年，由於設備在長年使用下已不堪使用，甚至餐桌桌角還會割傷學員，院方評估需要46萬元才能更新所有設備，將於27日於桃園區陽明公園舉辦愛心園遊會，資深藝人劉尚謙獲悉後除自掏腰包購買園遊券外，也充當愛心大使，呼籲大眾認購園遊券，一起幫助身心障礙者，電話，498-0096轉115。

劉尚謙表示，路得啟智學園希望藉此籌募資金更新設備，提供身心障礙者更好的生活環境，讓他們在吃飯可以吃得舒適、下雨時有雨披廊道可以行走，這樣總共發行50萬元園遊券，目前距離園遊會只剩下一個星期時間，但僅銷售賣2成，成效非常不好，也呼籲各界伸出援手，幫助身心障礙者。

路得啟智學園執行長邱家淮表示，園內設備在長年使用下已經不堪使用，以每天必須使用的餐桌、餐椅為例，不僅殘舊不堪，桌交邊緣不整很容易割傷學員，使得用餐必須格外小心，另外工作訓練場距離學園建築有2百公尺，每次下雨學員經常發生滑倒、感冒發燒的情形，園方希望興建雨披廊道，讓身心障礙者可以避雨。

黑貓公益康樂協會總幹事吳宥蓉獲悉路得啟智學園狀況時，不僅聯合協會贊助10萬元，更擔任此次園遊會的主辦單位；市議員萬美玲獲悉後，也捐款1萬元；八德紳士協會也決定動員全體志工努力推廣園遊券。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法