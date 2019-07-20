沒被極端氣候打趴 新埔水梨節登場囉！

2019-07-20 15:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕沒被年初極端的氣候給打趴，新竹縣新埔鎮遠近馳名的高接梨，靠著梨農們已經嫻熟的管理技術，今年依舊如時在暑假舉辦為期2天的水梨節，地點在新埔鎮農會農業推廣教育中心。主辦單位特別準備很多跟水梨相關的親子活動，像是「繪梨小網紅」、「水梨拼圖」大挑戰等，是炎炎夏日的週末「溜」小孩的好選擇。

由於每年6到8月是新埔梨的主產季，所以新埔鎮農會用「夏戀新埔梨」的概念，每年暑假期間，都會選擇1個週末2天傾全力促銷新埔水梨和鎮內的特色農產品，影響所及也很多熟客已經知道回流。

新埔農會表示，約200公頃的新埔水梨園，今年1、2月因乾旱、和氣溫溫差太大，造成部分高接梨穗授粉不良、著果率低。特別是以豐水梨受到的影響最大，所以農民立刻啟動多次嫁接，改以蜜雪、新興2種梨穗來調節整體產量。以致於儘管豐水梨的產量減少，但仍有其他多樣化的品種支撐著「新埔梨」的大旗，這反而讓消費者有更多口感和風味的選擇。

這樣純熟的生產調節能力，搭配優良的管理技巧，新埔鎮果樹產銷班第21班的整體品質就有目共睹，去年因此榮獲10大績優產銷班，更讓新埔梨搶上了新光三越百貨位在台北、台中、高雄的4家分店貨架。

今天開始一連2天的「2019新埔水梨節暨農村產業行銷活動」，現場邀請老爺酒店廚師阿耿師到場示範如何用水梨入菜，做成夏日消暑料理。有興趣的人明天把握最後1場機會當場學習。

至於親子同樂的趣味活動像是：鏢梨射手挑戰賽、水梨大晉級親子闖關、水梨拼圖挑戰賽、繪梨小網紅等，配上現場免費試喝的水梨飲品，確實鎮得住夏日浮躁的情緒。

另外下週末27、28日2天，在前述場地，仍有新埔梨促銷會之外，也有「夏戀新埔梨農村小旅行」半日遊或1日遊，準備讓愛吃新埔梨的來客，也進一步去認識新埔梨的家鄉。

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