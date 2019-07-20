癮君子注意！台南15處轉運站候車亭禁菸 9/20起違者開罰

2019-07-20 15:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕癮君子注意！為打造優質的旅遊環境，台南市政府今天開始推動無菸轉運站，未來轄內15處公車轉運站的戶外候車亭，將成為法定禁菸場所，宣導期2個月，9月20日起，違反者將開罰2000元至1萬元。

市政府也希望藉此法令，讓造訪台南的民眾，以及在地鄉親父老，在觀光旅遊或日常轉乘大眾運輸交通時，不受二手菸的危害。

市政府衛生與交通局，結合大台南客運業者、高鐵歸仁站等，今天在關廟區公車轉運站共同舉辦「無菸轉運站～轉運好台南」揭牌活動，宣示禁菸宣導期正式起跑。

參與揭牌的市長黃偉哲表示，如同因應豪雨侵襲，治水的工作要做好，保障人民生命財產的安全；對於危害人體健康的菸害，也需要做好防治，兩者都是對廣大民眾生命安全的保障；配合中央政策，也為照顧鄉親的健康，今天全市啟動15處無菸轉運站。

黃偉哲說，禁菸場所並非只有室內，打造無菸社會是最終目標，戶外的無菸轉運站便是大眾出入的公共場所轉型過程中的第一步，未來將繼續前進，為市民朋友打造無菸的環境，守護大家的健康。

轉運站的禁菸範圍，依候車亭周圍地面紅色標線漆以內為主要，衛生局強調，今年依「菸害防制法」第16條第1項第4款公告無菸轉運站，為避免民眾觸法，已事先在公車轉運站設置醒目的告示牌，並利用公車跑馬燈、媒體宣傳，或懸掛紅布條等方式告知民眾。

15處轉運站包含高鐵歸仁轉運站，以及新營、新化、保安、玉井、佳里、善化、麻豆、白河、新市、關廟、後壁、永康、隆田與林鳳營等轉運站。

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