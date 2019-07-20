烏日這裡路燈增設遲未復工 住戶擔心暗摸摸、撞上基座

2019-07-20 14:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日旱溪南岸從自治橋到復光橋約有一公里防汛道路，因道路太暗，建設局設置多根的路燈，但基座太靠近道路，停工修改，但遲未動工，而且打掉基座反而增添道路的危險，附近住戶請市府儘速完工，讓住戶不必摸黑開車。

建設局養護工程處長彭岑凱表示，因基座太靠近道路，因此停工，昨天基座已打掉，本來要再繼績施工，因雨暫停，會先維護環境安全，並且重新做基座，一旦基座強度夠，就會安裝路燈桿，會儘速完成。

烏日五光橋至復光橋，附近居民常會直接走旱溪南岸防汛道路，可不用繞路，但是路寬只有3、4米，晚上路燈少照明不足，因此建設局在民眾的爭取下，增設約多盞的路燈。

不過，在施工時，有住戶發現，路燈基座太靠道路，並未內縮到道路欄杆外，讓原本相當狹窄的道路更不易行，可能屆時連會車都無法會。

建設局也發現問題，便立即停工，住戶很高興建設局能採納建言，不過，住戶表示，停工已有一段時間，卻未見建設局復工。

陳姓住戶表示，這條防汛道路雖小，但長約1公里，而且平時都有機車及汽車行駛，車流量不少，市府為了安全，在基座上蓋上交通錐，昨天已打掉基座，但是安全維護不夠，晚上視線不明，很容易便撞上，尤其是機車族更危險。

此外，若兩車要會車，汽車也很容易碰到打碎的基座，陳姓住戶希望儘速復工，讓此條防汛道路晚上能大放光明，保障駕駛行的安全。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法