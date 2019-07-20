備戰「六都電競爭霸戰」 新北隊伍選拔決賽今展開

2019-07-20 14:21

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市今天舉辦電競代表隊選拔決賽，從隊伍「AHQ Fighter」和「惡龍咆哮」選出冠軍代表出征「2019六都電競爭霸戰」，並可獲得20萬獎金。市長侯友宜表示，新北市過去也曾拿過六都電競爭霸戰冠軍，透過選手的比賽也是帶動電競產業發展的里程碑。

侯友宜指出，電競是目前受年輕人關注的運動競賽，感謝「上報」連續3年主辦六都電競爭霸戰，提供愛好電競的年輕人發揮舞台。此外，新北在不少區域都有電競基地，包括教育訓練、與產業連結的據點，可系統性的培育電競好手。

侯友宜致詞時更將「英雄聯盟」遊戲中的排位比喻為警察階級，銅牌、銀牌為一線一星到一線四星，也就是基層員警；金牌、白金和鑽石為兩線一星到兩線四星；大師、宗師和菁英就是三線一星到三線四星的高階警官，鼓勵大家一起努力邁向菁英之路。

經發局指出，「AHQ Fighter」和「惡龍咆哮」為先前32強預賽中脫穎而出的隊伍，前者所屬AHQ電競俱樂部的培訓基地位於永和區，後者也有不少選手參加過職業聯賽選秀，實力堅強。今天獲勝隊伍將於8月24、25日於台北市參加六都總決賽。

經發局表示，新北電競基地下半年將開辦電競產業人才認證班，透過賽事轉播、企劃實作及電競裁判與教練講習等，培訓各項電競產業專才，讓新北市成為電競人才的培育平台。

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