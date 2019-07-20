專業賽事級場地獲滑板族青睞 全國滑板大賽在竹市

2019-07-20 13:36

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹左岸滑板公園4月啟用迄今，以全新的平滑板場與多角度的滑板設施，成為滑板族揪團玩板的新聚點，更因具備賽事級完善設施，獲得中華民國滑板協會青睞，在此舉辦全國滑板大賽，吸引70組全國滑板高手聚集在此「以板會友」。

副市長沈慧虹表示，國際奧委會已正式宣布將滑板納入奧運比賽項目，新竹地區滑板好手比想像中來的多，因此市府向經濟部水利署爭取經費，總計投入近5千萬元，於頭前溪左岸設置全新的滑板公園，兌現滑板族對專業滑板場地的需求，讓滑板族不用冒險在街頭練習，且在規劃設計及施工過程就緊密與滑板社群討論合作，打造出真正符合需求的專業場地，希望可以培養出更多滑板高手參與奧運。

市府日前剛啟用新竹左岸舊社、前溪、水源與千甲四處出入口，落實完善人車分流，市民可輕鬆透過步行、騎腳踏車進入，享受滑板公園、棒球場、狗狗公園、柯子湖人工濕地等水岸設施，讓新竹左岸易達性與便利性大大提升。

中華民國滑板協會理事長朱健明表示，滑板是重要極限運動，已成為奧運項目之一，明年東京奧運會將首次登場。然而目前全台極限運動設施不多，感謝新竹市政府能夠跑在前線，打造專業的比賽與練習場地，實在是滑板迷的好福氣，還可以提早讓運動視野與國際接軌。

環保局長江盛任表示，滑板公園總面積約4400平方公尺，位在台68線與頭前溪大橋交界匝道下方橋墩，可有效阻擋豔陽，滑板迷即使在盛夏也能舒適使用，白色系的板場設置火山台、三面台、A字台、J台、斜坡道、階梯等多樣滑板設施，讓滑板族能從不同角度、介面，充分享受起跳、翻躍、沿障礙物橫刷板身，或空中翻板的飛馳快感。

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