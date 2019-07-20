烏日錢鼠洞口前十字路口1週2次車禍 住戶促改善

2019-07-20 13:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日錢鼠洞地下道因是九德里機車族連接中華路與建國路唯一的通道，即使是平時，機車的車流量也很大，但是在上下班之際，機車騎士為搶快，在洞口前的華興路與中華路474巷口未減速，時常發生車禍，幾乎一週二次，昨天及週三就各一次，讓住戶快抓狂，要求交通局設紅綠燈，否則至少閃黃燈。

交通局交通工程科長陳秋雄表示，交通號誌若設置不當，反而容易造成用路人的輕忽，更容易發生車禍，將會與烏日警分局及里長前往會勘，了解頻頻發生車禍的原因。

烏日錢鼠洞前的興華街與中華路474巷的十字路口昨天晚上又發生車禍，九德里長陳美香表示，因為九德里人口相當多，而錢鼠洞是九德里機車騎士要到建國路唯一的通道，否則就要繞到光日路及環中路，因此平時機車車潮就相當多，上下班更多。

陳美香表示，過去，因為錢鼠洞的爬坡道路坑坑洞洞，機車騎士為了上坡只好加速，因此往往騎在該十字路便比較不容易減速，但目前整個爬坡道都已改善相當平坦，還是很多機車騎士速度相當快的衝過十字路口，造成車禍不斷。

住在當地的方姓婦人便忍不住抱怨，很多騎士到路口都未減速，便直接衝，昨天（19日）晚上就發生車禍，騎士還受傷，週三也有機車對撞，幸無礙。

方姓婦人表示，社區有2個小朋友騎單車，她便要他們過路口時要小心，豈料兩台一前一後，騎後面的小朋友經過路口就被車撞。

方姓婦人表示，這個路口應該設紅綠燈，才能真正的避免一再發生車禍。

陳美香表示，已想了各項措施，在路口掛上一堆小心駕駛的提醒牌，交通局來會勘說無法設交通號誌，雖然此路口小，但機車車流量太大，車禍不斷，是否能以特例來設紅綠燈，否則至少閃黃燈，提醒騎士們減速。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法