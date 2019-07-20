培訓公民記者協助地方發聲 媒體人開講

2019-07-20 13:13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕運用自媒體傳播公民新聞，媒體識讀與公民記者訓練今天在虎尾雲林記憶Cool 開課，首堂課邀請資深媒體人、華視總經理莊豐嘉講授媒體識讀，教閱聽人要有自體免疫力辨識假新聞，帶動清新力量。

串樓口社群平台結合雲林縣政府開辦媒體識讀公民記者訓練，講師內容包括資深媒體人、公民記者訓練推手、網紅「視網膜」、金穗獎導演王慧君等名師傳授實戰經驗，還有深耕地方的NGO擔任業師親自授課，保證讓學員滿載而歸。

今天第一堂課邀請目前擔任華視公司總經理莊豐嘉主講，他肯定大家的學習精神，並強調經過訓練後的公民記者，一定會有意想不到的威力和效果。

莊豐嘉說，台灣新聞長期以來重北輕南，天龍國觀點統治全台灣的現象益發嚴重，讓北台灣以外的地方相形弱勢，想要翻轉地方的新興力量就是公民記者，希望藉由此次訓練鼓勵在地公民，主動參與公共事務最直接的管道。

深知媒體發展的新趨勢，尤其紅色資訊氾濫，近年來公民運動的蓬勃發展，已然改變台灣命運，莊豐嘉希望能培育專業記者，回到自己的故鄉，訪查在地大小事，讓地方聲音被聽見，需求被發現。

串樓口社長黃淑玲指出，今天開課後，將進行10梯次課程，不限雲林人也可當天報名，分別有7/20、7/27~28二天工作坊、8/11、8/17、8/24~25二天工作坊、8/25下午地方創生工作坊、8/31、9/7、9/21結業，讓有志於為地方發聲的鄉親，透過媒體識讀課程的學習，加強能力並使用目前最熱門的自媒體行銷方式，提升媒體宣傳效率。

黃淑玲強調，雖然訓練案執行短短數月，結訓後仍會持續經營，藉由「雲林好事要花聲」社群，橫向串聯分享訊息，再每個月舉辦「開放編輯室」，結合公民培力開發民間力量，讓閱聽者的視野更開闊，再也沒有偏鄉的存在。

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