培訓公民記者協助地方發聲 媒體人開講

〔記者廖淑玲／雲林報導〕運用自媒體傳播公民新聞，媒體識讀與公民記者訓練今天在虎尾雲林記憶Cool 開課，首堂課邀請資深媒體人、華視總經理莊豐嘉講授媒體識讀，教閱聽人要有自體免疫力辨識假新聞，帶動清新力量。
串樓口社群平台結合雲林縣政府開辦媒體識讀公民記者訓練，講師內容包括資深媒體人、公民記者訓練推手、網紅「視網膜」、金穗獎導演王慧君等名師傳授實戰經驗，還有深耕地方的NGO擔任業師親自授課，保證讓學員滿載而歸。
今天第一堂課邀請目前擔任華視公司總經理莊豐嘉主講，他肯定大家的學習精神，並強調經過訓練後的公民記者，一定會有意想不到的威力和效果。
莊豐嘉說，台灣新聞長期以來重北輕南，天龍國觀點統治全台灣的現象益發嚴重，讓北台灣以外的地方相形弱勢，想要翻轉地方的新興力量就是公民記者，希望藉由此次訓練鼓勵在地公民，主動參與公共事務最直接的管道。
深知媒體發展的新趨勢，尤其紅色資訊氾濫，近年來公民運動的蓬勃發展，已然改變台灣命運，莊豐嘉希望能培育專業記者，回到自己的故鄉，訪查在地大小事，讓地方聲音被聽見，需求被發現。
串樓口社長黃淑玲指出，今天開課後，將進行10梯次課程，不限雲林人也可當天報名，分別有7/20、7/27~28二天工作坊、8/11、8/17、8/24~25二天工作坊、8/25下午地方創生工作坊、8/31、9/7、9/21結業，讓有志於為地方發聲的鄉親，透過媒體識讀課程的學習，加強能力並使用目前最熱門的自媒體行銷方式，提升媒體宣傳效率。
黃淑玲強調，雖然訓練案執行短短數月，結訓後仍會持續經營，藉由「雲林好事要花聲」社群，橫向串聯分享訊息，再每個月舉辦「開放編輯室」，結合公民培力開發民間力量，讓閱聽者的視野更開闊，再也沒有偏鄉的存在。
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華視總經理莊豐嘉（左）到場分享，讓大家受益良多。（記者廖淑玲攝）
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華視公司總經理莊豐嘉主講媒讀識讀，帶大家認識紅色資訊的氾濫。（記者廖淑玲攝）
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串樓口社群平台結合雲林縣政府開辦媒體識讀公民記者訓練熱鬧開課。（記者廖淑玲攝）