髖關節被癌侵蝕 客製化人工關節助她重新站立

2019-07-20 13:07

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹60歲吳姓女士走路時突然聽到體內發出「喀」的一聲，然後鼠蹊部劇痛，痛到無法站立，台大醫院竹東分院骨科醫師黃鼎鈞診斷出她的髖關節股骨頸被惡性腫瘤侵蝕造成病理性骨折，用客製化人工關節取代她的受損關節，讓她重新站起來且能順利行走。

黃鼎鈞說，這類「原發性骨肉腫瘤」是骨骼及軟組織病變產生的癌症，症狀較不明顯，若長期身體有夜間疼痛，甚至痛醒，務必特別留意，如果沒有受到足夠外力就產生骨折，更應該提高警覺，因為有可能是腫瘤侵蝕骨頭造成結構破壞，才會無法抵抗外力壓迫。

黃鼎鈞強調，腫瘤侵蝕骨骼造成病理性骨折與一般骨折只需要復位固定不同，兩者診斷及治療方式完全不同，病理性骨折需要進行骨骼的重建手術，使用客製化人工關節可以針對骨頭缺損的關節做量身訂做的修補重建，治療一般人工關節無法治療的病灶，不論是肩關節、膝關節及髖關節都可以治療。

黃鼎鈞也說，因為人工關節植入人體後即可使用，不用等待骨頭癒合，能加速恢復正常行動及繼續下階段治療，適合骨肉腫瘤侵蝕關節的癌症患者及轉移性的癌症患者，尤其轉移性的癌症患者需要及早接受下一步的化學及放射性治療，身體會更加虛弱，若此時關節無法快速恢復功能，有可能造成病患進一步的失能及家人照顧上的困難。

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