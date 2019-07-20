還要丟嗎？工人進不見天箱涵挖垃圾身影曝光…

2019-07-20 12:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕全長7.5公里的花壇排水，攸關4萬多人的生活環境品質，但因為大排長期漂著垃圾，溝渠成了漂漂河垃圾場，還有跨越過省道台1線的箱涵小、斷面窄等缺失，遇雨淹水的問題特別嚴重，民怨已久，成了花壇人的痛！

隨著颱風季節的到來，加上今年雨下得特別多，雨彈狂炸的壞天氣經常出現，縣府水利資源處未雨綢繆，日前出動人力優先清除箱涵內的垃圾，單日共清出2大卡車約1、20噸垃圾雜物和污泥，巨大的淹水「毒瘤」消失，溝渠水流馬上恢復順暢，效果立見。

清淤重點集中在箱涵，一個上午清除垃圾雜物，摻雜樹枝、廣告帆布、塑膠保特瓶，好比移除1座垃圾山，不少民眾直呼「蠻可怕的！」

這些深藏在不見天的箱涵內的垃圾，全賴8名身穿青蛙裝下水工作的勞工，他們為了討生活，不顧生命危險，徒步深入又髒又臭、不見天的箱涵，把垃圾一個一個費力「挖出」，再由抓斗車打撈上岸。

民眾用手機拍下工人辛苦工作的身影，PO上縣府水資處粉絲專頁臉書，近1400人按讚迴響，300多名網友留言與分享，縣議員吳韋達留言說，「謝謝你們的努力，讓生活變得更好！」附上雙手合十的感恩圖案。更多人說「辛苦你們了！」還有網友說，「感謝！跪謝！縣府水資處是花壇鄉親最好的朋友！」

水資處副處長吳文昇表示，台1線跨越花壇排水箱涵內部的泥砂多、垃圾淤積嚴重，造成洩斷面嚴重不足，只要降下豪雨，花壇排水即遭受阻滯，一旦水位高漲超過上游中橋街道路側溝高度，雨水溢滿而出，淹水問題就會出現。

吳文昇指出，花壇排水箱涵段是造成淹水的主要因素，垃圾雜物清出後恢復正常排洪功能，淹水問題應可獲得解決，箱涵維護權責在道路主管機關，水資處近期會正式函文公路總局彰化工務段，建議每年定期清淤1到2次，包括箱涵入口和連同跨越台1線底下箱涵管道一併清除。

垃圾來自人為，水資處拜託大家看到勞工冒除清除水患「毒瘤」，可以將心比心，發揮公德心，不要任意亂丟垃圾、製造溝渠髒亂，破壞排水洩洪功能。

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