用電腦、手機太久易寫錯字？新港書畫會聯展教書法推廣習字

2019-07-20 12:50

〔記者王善嬿／新港報導〕退休老師王瑞成號召退休公務人員、旅外的鄉親組新港書畫會今年已7年，今起到8月18日，在新港文化館25號倉庫舉辦會員聯展，展出近50名會員的書法、水墨畫作品，因有感近年科技發展快速，民眾多用電腦、手機打字，容易打錯字，與新港文教基金會開辦體驗工作坊，明天及8月17日上午10點半到12點，書法教學讓民眾重拾習字樂趣。

展覽開幕儀式今天上午舉行，自國防部航空系統研究所退休的林月絲說，其實對繪畫、書法很有興趣，但小時候父母要求認真念書、找個工作比較實在，因此她在工作後才又學書法，並到東海大學美術研究所進修、重拾畫筆，此次展出的作品就是以東北角龍洞岸邊為靈感創作，除分享她的創作心路歷程，希望藉此鼓勵民眾將書畫藝術融入生活、提升美學。

王瑞成與弟弟王新定自小學習書法，王瑞成表示，會員來自各行各業，以畫會友，此次展出80多件品，創作媒材跟主題十分多元。

新港文教基金會執行長徐家瑋說，展覽體驗工作坊除有書法教學，還串聯新港鄉藝文化館於28日舉辦香道體驗，以及溪口文化生活館8月10日的紙糊獅頭活動，均免費報名。

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