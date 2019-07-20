音樂頑童陳昇花蓮開唱 蕭美琴抱胸力薦「我這個老哥哥」

2019-07-20 12:21

［記者王峻祺／花蓮報導］享有全台最美縣道之稱的花蓮193縣道，其中玉里段麻汝段外環道又有「玉里天堂路」美譽，蜿蜒小徑、縱谷山脈、金黃稻浪及稻穗收割後的水田如鏡景緻，相當吸睛，知名「音樂頑童」陳昇28日將受邀到這塊「夏田」開唱，立委蕭美琴得知後，在臉書貼出與陳昇合照的宣傳文，力薦「我這個老哥哥！」

水土保持局花蓮分局28日將在193縣道96.5至97.2公里處的麻汝段外環道舉行「2019農青禾音樂埕」，2時30分起為「瘋路嘉年華」，邀請玉里、富里、瑞穗特色店家擺攤，並舉辦大地畫室、水田尋寶、農村法拉利搭乘體驗等活動。

傍晚5時30分後，夏田演唱會正式登場，陳昇與新寶島康樂隊將掀起首波高潮，金曲獎最佳原民歌手桑梅絹、鬆餅痕樂團、李竺芯則會接力熱唱3小時；當天還有「DRESS CODE」，入場者穿著花襯衫搭配斗笠、農用袖套，就送旅英畫家優席夫設計的運動毛巾一條，送完為止。

長期下鄉走跳的立委蕭美琴，主動替音樂活動宣傳，還在臉書貼出與陳昇合照，2人一派輕鬆雙手抱胸，陳昇更脫掉上衣，巧妙用交叉雙手遮住胸前重點部分，「俏皮感十足。」蕭還寫道「我這個老哥哥7/28到玉里193線演唱，農青禾市集+音樂會歡迎大家一起來！」引來網友熱情關注，超過萬人點閱按讚。

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