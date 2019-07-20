日本6大學教授來訪 鼓勵大學生參與社區事務

2019-07-20 11:29

［記者黃旭磊／高雄報導］台、日大學教授鼓勵學生參與社區事務，為地方創新貢獻心力。

日本金澤、富山、信州、高知、龍谷及千葉等6所大學教授，至中山大學參與「臺日大學論壇─地方連結與社會實踐」工作坊，會中，中山大學、高科大、成功、暨南、東海及海洋大學教授討論校園與社區關係，鼓勵學生參與並關懷社會。

中山大學校長鄭英耀今天表示，台、日同樣面臨少子化、人口集中都市、偏遠鄉鎮凋零問題，日方透過科技、年輕人熱情及創新思維，讓老舊社區重現風華經驗值得借鏡。

論壇依序討論「在地實踐課程發展與教學實作」、「在地改革人才媒合教育」及「通識教育與在地實踐」主題，與會者熱議凝聚能量，會後並走訪鄰近鹽埕及前鎮草衙地區，瞭解社區連結成果。

教育部USR（大學社會責任）計畫推動中心共同主持人、台大社會系教授陳東升說，肯定中山大學與社區高度連結，期待透過工作坊加深台、日學術與經驗交流。

中山大學副校長黃義佑主責地方創生案，他強調，校內教授走出教室，運用在地能量讓大學生參與社區議題，培養社會責任並達到通識教育目標。

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