這個公務員「猴塞雷」 郭秋燕公私兼顧各自美麗！

2019-07-20 10:17

［記者黃美珠／竹縣報導］國人常驚嘆，外國職人上班時可以是個挖礦工人，下班後卻又搖身一變，成了街頭的小提琴藝人！或分明是個醫生，但離開了醫院，他卻在街頭表演起火把舞，這讓很多台灣人忍不住問「為什麼別人可以，我們不能？」

然而在新竹縣政府文化局就有這樣的公務員！她是該局表演藝術科科長郭秋燕！上班時她是公務員，下班後她是業餘畫家，公私都全心投入自我實現，也都各自開出不同美麗的花朵，燦爛、吸睛。

郭秋燕上班時是個標準的公務人員，盡心盡力於工作，不但替新竹縣引進廣受老少鼓掌叫好的「天狼星口琴樂團」提昇表演藝術水準，備受親子歡迎的「玉米雞劇團」近年也因她的牽線和努力，從新竹市轉戰到新竹縣發展。

然而下了班的她放下公務改拿起畫筆一樣拚命！創作量大，多次在台北私人畫廊展出，不僅受歡迎，作品還有固定的收藏家收藏！

她喜歡騎腳踏車運動，常用2腿或腳踏車幫忙帶著眼睛當相機的視窗，四處捕捉看似尋常的生活場景。她大量閱讀、欣賞各類演出或音樂，前述生活習慣猶如畫作的肌理般慢慢堆積出她的心靈厚度，她再猶如反芻一樣，把這些自己的內在世界化成一幅幅的創作，跟大家分享。

沒學過畫的她，17、8年前突然拿起畫筆，想的是她失學卻寫得一手好書法、畫得端得上檯面水墨畫的爸爸，這樣的典範，給她信心和動力。

她從生活的日常速寫開始，畫筆下的主角可能是她的腳踏車斜倚在一棵樹旁，也可能只是花店的1瓶花。

有更多是新竹縣內田野的春天景致，或抽象、或具體，但都是她最愛的。因為「春天有一種綠色是其他季節看不到的，抽象一點來說，感覺會覺得那種綠色在空氣裡面也感受得到」她這樣講。當然，新竹縣農業縣常見春耕時波光粼粼的場景也特別吸引這個高雄的女兒。

有趣的是，郭秋燕的創作畫十分引人舌戰，具象的作品因為常讓人眼睛一亮，驚喜討論原來自己身旁的小角落竟是這樣美。至於抽象的畫作則因看者各自詮釋大不相同，一樣當場引起熱議。例如1幅春耕的作品，有人就看成是個帶了頂盤貌的人物側寫。

而了精進自己的畫技，也想要跟同好分享「原來畫畫不是太難」。在文化局上班的她，居然只把自己人生最重要的第1跟第2場個展，分別交給新竹縣、市2地的美術館，算是寫下個人創作的里程碑後，後續的其他都在私人畫廊舉行。

原來她是刻意透過畫廊的機制，藉此跟其他職業或業餘畫家切磋，也跟更多的庶民同好們分享。

因為她相信，藝術就是要生活化，如果藝術無法走入民眾的日常，只能被束之稱為「殿堂」的高閣，那麼國民生活的「美學」教育就永遠無法獲得提昇。

果然，她多年來的前述努力，今年被蕭如松藝術園區所看到，特別邀請她走入該園區的「松和廬」即日起到8月4日展出作品。

郭秋燕也為了這次的展覽卯足全力，首度嘗試用壓克力、蠟筆、碳筆跟她的畫布「對話」，所以用「新媒材創作展」為名，跟所有對生活充滿熱情的朋友們分享，她今年2月到5月這短短一季，在生活中的所有美麗心情。

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