今早高市豪雨工作會議 韓國瑜神隱

2019-07-20 09:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今天上午8點召開0719豪雨第二次工作會議，市長韓國瑜卻神隱，由副市長李四川主持，李四川解釋是因為今天中央已經降為三級開設，他昨晚就跟韓市長報告，今天由他主持。

高雄市昨天下午豪大雨襲擊，市區多處淹水，市長韓國瑜於昨天傍晚5點半進駐，召開0719豪雨第一次工作會議，狀況為二級開設，會中他對於一些區長遲到與未掌握狀況，相當不悅。

韓國瑜當時提醒，明天中午前仍有可能出現大雨，已要求區公所待命、提高警覺，務必確保高雄市民生命財產的安全。

不過，韓國瑜主持會議後，昨晚7點多卻出現在「高雄林皇宮」餐廳，參加高雄市餐飲職業工會舉辦的「2019高雄市餐飲廚藝展」，並被拍到坐在餐桌席，與來賓互動，引起網友不滿。

李四川：因中央已降為三級開設

今天上午8點，高市府召開0719豪雨第二次工作會議，韓國瑜卻神隱，會議由副市長李四川主持，另一副市長洪東煒、秘書長楊明州均有參加。由於韓國瑜已取消預訂今天前往台中的拚選舉行程，為何未親自參加豪雨工作會議？

李四川受訪時說，因為今天中央已經降為三級開設，今天會議是他要求局處首長來開的，目的是高雄市這次急降雨，比去年823更大，這段期間的清淤工程包括排水改善，針對這次急降雨，有沒有哪一部分有檢討改善空間？

李四川說，因此他昨天晚上就跟韓市長報告，今天早上由他主持，就專業部分由他來檢討，有改善空間部分就趕快來改善。

媒體詢問新聞局長王淺秋說：「豪雨過後，市長有沒打算今天到各地去看看？」王回答說：「可能是媒體希望多去看看吧，我們會隨時監測，有需要的時候市長會處理的」，現在以恢復現況為優先，並不一定市長要到現場去。

市長在高雄嗎 新聞局長：南部

至於韓國瑜今天人在高雄嗎？王淺秋只回答「人在南部」。

高市府統計，昨天下午受到低壓帶西南氣流影響，局部地區出現豪雨，最高時雨量高達126.5毫米，截至昨晚9點25分，災情通報共283處淹水均已退水。

市府強調，昨天道路積淹約2個小時排除，局部低漥地區也在3小時左右退水，顯見清疏已有成果。今天中午過後，雨勢會趨緩。

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