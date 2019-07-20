山路剎車失靈嚇到「褲底一包」 他靠手剎車冷靜下山

2019-07-20 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕開車下山路時如果發現剎車失靈，大家會有什麼反應呢？有網友日前在臉書分享可怕經驗，他開車下山時因為剎車油管破裂，導致「剎車已踩到底，速度沒減弱」，幸虧靠著手剎車安全抵達山腳，高超技術讓網友大讚「高手」。

有網友日前在臉書社團爆廢公社po文指出，他在山上遇到下坡煞車油管爆裂事件，在短短的時間內他因為熟悉路況與車輛操作，順利躲過一劫，也幸虧那段山路是自家產業道路，該時段不會有對向來車。

在網友po出的影片中可以看見，他首先踩剎車放手剎車、打入D檔，之後發現剎車油管破裂無法剎車，剎車已踩到底速度卻沒減弱，讓他驚呼「差點就下山了」，手動降檔後，由於一檔車速太快，他便用手剎車輔助，過程中輕拉手剎車，最後安全下山，但也讓他嚇到說自己「褲底一包」。

網友紛紛留言「真的是高手」、「太可怕！！！！」、「曾經因為這樣掉到山崖中樹上卡著...」

有網友請教原po「要是在高速公路一樣遇到油管破裂沒油一樣是打一檔然後慢慢拉手剎車嗎」，原po回應「高速公路處理方式不一樣，為避免後方追撞，先打方向燈，放油門慢慢滑向路肩，降檔減速，最後拉手煞。要是在車多情況下，怕追撞前車，我會想辦法去撞護欄」。

也有從事修車工作的網友建議，「我的車上隨時放著小支的尖嘴固定鉗！哪條爆管把他夾住！讓另外的煞車有作用！夾油管是不讓煞車油漏光！」

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