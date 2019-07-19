雨彈炸到明天！苗栗以南11縣市持續嚴防豪、大雨

2019-07-19 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局針對「苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣」發布豪、大雨特報，上列地區今（19日）晚至明（20）日有局部大雨或豪雨機會，請民眾特別留意。

中央氣象局22點35分指出，受到低壓帶影響，容易有短時強降雨，「嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣」有局部大雨或豪雨；「苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣平地、嘉義市、台東縣」有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，山區應注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則慎防積淹水。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法