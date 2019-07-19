「砲王」前車險淪廢鐵拍賣 金門攜手搶救軍史資源

2019-07-19 23:35

〔記者吳正庭／金門報導〕金門官、軍、民聯手搶救軍史！金門防衛指揮部、金門縣政府、金門戰地史蹟學會與縣議員董森堡，今天會勘「砲王」240榴砲所用的M3載運車，終於讓M3載運車暫免於拆卸而被稱斤論兩拍賣的命運；縣府更期盼在爭取國防部認同後，軍方能連同砲陣地及火砲主體「3合1」移撥，由縣府主導規畫完整的陳展，開放給民眾參觀。

金門戰地史蹟學會理事長陳自強說，240榴砲是全國最大的美造火砲，可以將1顆重達160公斤的砲彈，擊發至23公里外，威力之大，勘稱金門鎮島之寶，是軍友口中的「砲王」。

金門文史工作者蔡添丁提供的資料顯示，240榴砲又稱雷霆砲，取其「雷動九天平四海、霆威十地鎮八方」之意，是美國當年根據中美防禦條約提供給台灣使用，從砲堡等興建年代推判，應該是1959年底陸續運到金門，雖未參加823砲戰，卻在1960年的「617砲戰」中，對於中共抗議美國總統艾森豪訪華而對金門猛烈的砲擊，給予適時反擊，發揮撤底壓制中共氣焰、鼓舞國軍士氣的作用。

240榴砲因應變換陣地，可分開成砲身與砲架，其中砲身置於M2Al式載運車，砲架置於M3A1式載運車，由拖車拖至掩體內組裝；由於精兵政策，240榴砲大部分已現地封存，軍方依程序執行火砲配件「前車」汰除作業，原規劃於近期將載運車切除報廢；目前已汰除的有5組，包括拖砲架使用的前車，型號M3，另為拖砲身使用的後車，型號為M2。

金門戰地史蹟學會理事長陳自強說，砲車是說明240榴砲能靈活作戰的要角，若是不能先把砲車搶救下來，以後即使軍方把240榴砲釋出陳展，「要再到哪裡去找砲車」？

經過會勘，縣府觀光處副處長李銘培說，凡可增加地區觀光資源、保存文化古蹟的工作，縣府均樂意進行；金防部副指揮官古勝文少將說，基於協助地方觀光發展，軍方也樂意配合，但仍須由國防部作最後核定；董森堡、陳自強均期盼先將前車保留，未來將火砲主體、砲車及砲陣地「3合1」移撥，後續比照馬祖「梅石營區」模式，開放民眾參觀。

李銘培說，縣府將於兩周內再與軍方會勘，決定實際撥用的數量，砲陣地及火砲主體部分，也將於會勘後1個月內提出相關具體的陳展計畫，並向國防部爭取認同。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法