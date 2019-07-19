歧視單身？赴日祇園祭遭情侶牽手「這樣做」 網友PO文訴苦

2019-07-19 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友17日在批踢踢笨板（StupidClown）發文，題為「［大哭］被異國情侶......」，分享自己在日本旅遊時，被路上一對情侶「牽緊緊的手」越過頭頂，也讓原po大感不解，表示難道是感情好到難分難捨？還是「歧視」自己一個人出來看巡行？網友聽完也大大為原po「抱不平」，直呼「跨過領空真的不太行啊」，更紛紛獻策，建議原po可以「當下雙手上舉，抓住頭上那兩隻（手）開始盪鞦韆」。

根據該則貼文，原po表示，日前自己隻身前往日本旅遊，參加京都夏季盛事「祇園祭」，在路上停駐並欣賞山車遊街的「山鉾巡行」，而就在原po往前走時，聽到背後傳來聲音：「one, two...」，接下來，原po的頭頂上方，就「躍過」了「一雙牢牢牽著的手」，讓原po當下傻眼，不知如何反應。

原po無奈表示，那個情侶男還不忘對自己回眸一笑，讓錯愕的原po只能回以「非常、非常、非常無奈」的苦笑。

網友聽完之後紛紛獻計，建議直接「QAQ衝過去切斷」，或是「當下雙手上舉，抓住頭上那兩隻（手）開始盪鞦韆」，還有網友建議，「直接跟男的或女的親下去」；也有網友提供「精神勝利法」，安慰原po，其實「那個是增加桃花運的魔法」、「這是日本特有的祝福儀式，可以增加人緣」。不少網友表示不能接受，直呼「跨過領空真的不太行啊」、「超沒禮貌」、「保持基本人身距離，這應該是從小就要教的禮儀吧」，也有網友持不同意見，覺得無傷大雅，頂多小小無奈，還有網友表示，其實那對情侶的「甜蜜」舉動「蠻可愛的」。

批踢踢原文連結

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