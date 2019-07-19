澎湖國際海上花火節 旅遊攝影大賽名單揭曉

2019-07-19 20:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節旅遊人數創新高，澎湖縣政府舉辦花火旅遊攝影大賞競賽活動，評審結果出爐，花火組由彭寶全的「澎湖花火的震撼」獲得冠軍，景觀及人文之美組由陳慧卿的「悠閒」奪下后座。

4月18日盛大開幕的澎湖海上花火節，全球首創無人機科技燈光搭配煙火展演，科技水幕展演，透過聲光、音樂及燈海營造園區，悠閒的市集，街頭藝術表演。根據交通部民航局及航港局統計資料，今年5月旅客18萬4289人次，6月旅客更達到18萬8292人次，接連兩個月創下歷年單月新高，6月較去年同月成長4萬175人次，成長27.12%。

另外，澎湖縣政府花火節期間舉辦花火旅遊攝影大賽，參賽作品踴躍，合格作品計有223件，其中「2019澎湖國際海上花火節」組計83件，「澎湖自然景觀及人文之美」組計140件，澎湖國際海上花火節」組：第1名彭寶全「澎湖花火的震撼」、第2名曾惠玟「閃耀夏夜扶」、第3名郭瑞隆「永恆的瞬間」。「澎湖自然景觀及人文之美」組：第1名陳慧卿「悠閒」、第2名葉世賢「美哉外垵漁港」、第3名郭偉銘「從地底竄出」。

另外，除前3名外，2組分別各選出優選5名及佳作10名。詳細得獎名單可至「2019澎湖國際海上花火節」臉書、澎湖逍遙遊臉書及「澎湖逍遙遊網站/最新消息」https://tour.penghu.gov.tw/tw/index.aspx查詢。

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